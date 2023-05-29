Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Планы украинского лидера Владимира Зеленского провести контрнаступление вместо укрепления обороны Украины могут привести к новым потерям территорий, которые находятся под киевским контролем, считает генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

Он заявил, что, вероятнее всего, российские войска продолжат продвижение и Украине скоро придется отдать Славянск и Краматорск.

"Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению (со стороны Москвы. – Прим. ред.)", – цитирует РИА Новости военного.

Генерал подчеркнул, что российские войска обладают ресурсами и боеприпасами для продолжения продвижения за линию Артемовска. Он уточнил, что украинская сторона встретилась со сложной ситуацией в связи с нехваткой боеприпасов артиллерии, что сковывает возможности ВСУ.

В ночь на 21 мая министерство обороны Российской Федерации сообщило о полном взятии Артемовска силами ЧВК "Вагнер". Бойцы освободили населенный пункт при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в Донецкой Народной Республике. В Кремле отметили, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

