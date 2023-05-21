Путин поздравил бойцов "Вагнер" и ВС РФ с освобождением Артемовска

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Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ с освобождением Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает РИА Новости.

"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды Вагнер, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", – заявили в пресс-службе.

В Кремле отметили, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

Ранее Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска. Российское оборонное ведомство заявило, что город был освобожден штурмовыми отрядами "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин до этого заявил, что битва за город продолжалась 224 дня, начавшись 8 октября 2022 года. По его словам, Артемовск был взят под полный контроль 20 мая 2023 года в 12:00.