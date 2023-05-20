Медведев пригласил Илона Маска посетить Артемовск

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил американского предпринимателя Илона Маска в Артемовск в ответ на прошлогодний его вопрос. Соответствующее сообщение Медведев опубликовал в своем твиттер-аккаунте.

"Илон Маск, ты спрашивал меня об Артемовске. Приезжай и посмотри сам!" – написал Медведев.

В прошлом году Маск отреагировал на шутку Медведева в Twitter об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Он оценил "троллинг" зампреда Совбеза РФ, при этом спросив о ситуации в Артемовске.

Тогда в ответ на вопрос Маска Медведев пригласил предпринимателя на празднование Дня Победы в Москве.

Ранее Медведев заявил, что Twitter прогнулся под Госдепартамент США. Политик также отметил, что России соцсеть была нужна для продвижения собственных собственных интересов, однако страна "обойдется без него".