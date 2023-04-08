Медведев заявил, что Украина никому не нужна

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Украина никому не нужна, именно поэтому ее не будет существовать на планете. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Украина не нужна Европе. Натужная поддержка нацистского режима по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад", – написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, потоки украинских мигрантов привели к недовольствам в Западной и в Восточной Европе. Он отметил, что в Европе произошел взлет инфляции, жители теперь уплачивают огромные счета за тепло и электричество. Кроме того, санкции, введенные против России стали убыточными для Европы, а бизнес приходит в упадок.

Медведев подчеркнул, что украинское государство на самом деле не нужно Соединенным Штатам. По его мнению, в то время, когда военные и санкционные кампании пытаются пропиарить политические лица, обычные граждане США даже не знают, что такое Украина и, где она располагается на карте.

"Украина не нужна Африке и Латинской Америке", – заявил политик.

Он написал, что сотни миллиардов США тратят на конфликт на Украине. Однако этих денег хватило бы, чтобы социально развить латиноамериканские и африканские государства.

Далее он заявил о ненужности Украины Азии. Он подчеркнул, что в настоящее время такие страны, как Индия, Китай и другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона занимаются восстановлением экономики после окончания пандемии.

По словам зампред Совбеза, России также Украина не нужна. Он назвал украинское государство рваным, потрепанным, засаленным и прохудившемся лоскутным одеялом.

"Здесь живут миллионы наших соотечественников, которые в течение многих лет подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима. Именно их мы защищаем в ходе специальной военной операции, беспощадно уничтожая врага", – заявил Медведев.

Политик отметил, что украинское недоразумение, которое было порождено распадом СССР совершенно не нужно, так как России необходимо величие.

"Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам", – считает политик.

Он уточнил, что из 45 миллионов граждан осталось всего немногим более 20. При этом оставшиеся граждане хотят покинуть Украину и вынуждены искать лучшую жизнь в других государствах.

"Такая Украина не нужна никому на планете", – заключил Медведев.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Владимир Путин – мастер побеждать.

По его мнению, западные аналитики ошибаются, полагая что выжидательные действия России на Украине равнозначны бездействию. Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины несут большие потери, в том числе и в технике.



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