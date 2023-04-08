Предсказавший крах Киева профессор из США заявил, что это был анализ, а не слова поддержки

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Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро, предсказавший поражение Украины, объяснил свои высказывания во время конференции Bank of America. Об этом сообщает РИА Новости.

Конференция должна была продолжаться два дня, но организаторы отменили три сессии из-за жалоб на ряд спикеров. Петро, в том числе, заявил, что Украину ожидает поражение, и другие участники конференции сочли его слова шокирующими.

"Я имел в виду, что конфликт отбросил Украину дальше, чем она была до него, когда она уже была самой бедной страной в Европе", – заявил Петро.

Профессор также подчеркнул, что есть разница между высказыванием в поддержку и анализом, а он высказывал именно анализ.

По его словам, чтобы достигнуть экономической стабильности, Украине могут потребоваться десятилетия. Петро отметил, что властям Киева придется договариваться с миллионами русскоязычных жителей, которые хотят чувствовать себя желанными в своей стране.

Кроме того, профессор считает, что необходимо будет урегулировать вопросы с Россией о границе и выровнять отношения в других сферах. Без этого, отмечает Петро, Украина останется нищей и изолированной.

Ранее глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Украина не сможет вытеснить войска РФ в ближайшей перспективе.

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