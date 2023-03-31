31 марта, 23:49Политика
В США заявили, что Украина не сможет вытеснить войска РФ в ближайшей перспективе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Украина в ближайшей перспективе не сможет достичь своей военной цели, вытеснив российские войска и заняв утраченные территории. Об этом заявил глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.
"Я не думаю, что это может быть сделано в ближайшей перспективе в этом году", – сообщил он в интервью изданию Defense One.
Милли добавил, что подобного рода задачи представляются крайне сложными для украинских войск.
Американский генерал также допустил потенциальный конфликт между США и Китаем из-за какого-либо инцидента, однако, по его мнению, подобный сценарий маловероятен.
Ранее американский инструктор, обучающий военных ВСУ заявил, что Западу не стоит недооценивать Россию в конфликте на Украине. По мнению ветерана США, Вооруженные силы РФ стали действовать лучше, чем год назад, а армия Украины продолжает сталкиваться с серьезными проблемами.
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией неизбежно. Он также отметил, что, по его мнению, США упадут лицом в грязь, если Киев не сможет одержать победу.
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