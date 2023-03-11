Ветеран США заявил, что Западу нельзя недооценивать стойкость и упорство ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Американский инструктор, обучающий военных ВСУ заявил, что Западу не стоит недооценивать Россию в конфликте на Украине. Об этом сообщает Newsweek.

Ветеран с 26-летним стажем Эрик, который не стал раскрывать свое полное имя, тренирует украинских военных уже год. По его словам, он контактировал с военнослужащими России с 1989 года.

"Они обладают стойкостью и упорством. <...> Я уверен, что у них осталось еще много сюрпризов", – заявил он.

По мнению Эрика, западные издания недооценивают боеспособность армии России. Он подчеркнул, что ВС РФ стали действовать лучше, чем год назад.

Некоторые западные политики уже прогнозируют поражение Москвы в конфликте, заявляет ветеран. Он приводит в пример заявление генерала армии США Марка Милли, который считает, что Россия "уже проиграла стратегически, оперативно и тактически".

Однако, резюмирует Эрик, несмотря на подобные заявления, армия Украины сталкивается с серьезными проблемами.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через два месяца возможно контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в Киеве не спешат с проведением операции, так как нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Политолог прокомментировала удар возмездия Минобороны по объектам на Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!