Новая ракета Р-37М показала уникальную точность в рамках спецоперации на Украине

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Новая российская авиационная ракета Р-37М класса "воздух–воздух" продемонстрировала в ходе спецоперации на Украине уникальную точность. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, вероятность поражения целей ракетой составляет почти единицу.

"В ходе применения ракеты зафиксирована вероятность поражения целей близкая к единице – то есть на один украинский военный самолет хватает одной ракеты", – заявил он.

Он уточнил, что данная ракета продемонстрировала наибольшую эффективность в зоне спецоперации. По его словам, российские военные применяли эти ракеты против украинских истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков, а также вертолетов и беспилотников.

Собеседник добавил, что ракета показала высокую эффективность и против целей, маневрирующих с большой перегрузкой. Он также отметил, что Р-37М в варианте для российских сил превосходит по характеристикам свой экспортный вариант.

По его словам, Р-37М обладает непревзойденными характеристиками для ракет класса "воздух–воздух" по дальности поражения, собственной скорости, а также скорости и высотного диапазона поражаемых целей.

"Сейчас в мире ей нет равных", – резюмировал он.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогла сбить ни одной ракеты "Кинжал" в ходе ракетного удара со стороны ВС РФ, произведенного утром в четверг, 9 марта. Российские силы впервые использовали при ударе сразу шесть подобных ракет.

Российская армия продолжает вести активные действия на донецком направлении

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