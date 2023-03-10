Сенатор США заявил о беззащитности страны перед российскими крылатыми ракетами и торпедами

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

США не могут защититься от российских крылатых ракет или подводных ядерных беспилотников. Об этом заявил американский сенатор Роджер Уикерс.

"Россия разработала новые ядерные вооружения, отличные от всего, что есть в арсенале Соединенных Штатов, в том числе трансокеанские автономные торпеды с ядерной силовой установкой и межконтинентальные крылатые ракеты", – приводит его слова РИА Новости.

Уикерс подчеркнул, что от данного оружия у США нет защиты. Он также заявил, что у России более крупный и более современный, чем у Штатов, ядерный арсенал. По мнению сенатора, Россия в состоянии нарастить свой арсенал в сжатые сроки.

Ранее разведслужба США оценила ядерный арсенал России как мощнейший в мире. Там также подчеркнули тот факт, что Москва расширяет линейку нестратегических ударных систем.

До этого российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав. Дипломаты отметили, что Франция, США и Великобритания через поставки вооружения, подготовку наемников и предоставление разведывательной информации создают для этого "все условия".

Посол РФ в Лондоне заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие

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