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Российская делегация в ООН предупредила о рисках вооруженного столкновения ядерных держав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова дипломатов, сказанные на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

Дипломаты отметили, что Франция, США и Великобритания через поставки вооружения, подготовку наемников и предоставление разведывательной информации создают все условия для "прямого вооруженного столкновения ядерных держав".

Спикеры заявили, что указанные страны углубляются в военную конфронтацию на Украине.

Представители российской делегации заметили, что из-за передачи Киеву вооружений и боеприпасов в Донбассе продолжают каждый день погибать люди.

"Такая поддержка киевского режима также расходится с заявлениями официальных представителей этих стран о необходимости политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине", – заявили дипломаты.

Поставка нового вооружения приводит к затягиванию конфликта и очередным жертвам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика стран Запада на тотальное сдерживание России несет риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав.

Лавров сказал, что на Западе без остановки спекулируют на тему того, что Россия якобы применит ядерное оружие против Украины.



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