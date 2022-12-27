Курс Запада несет риски скатывания к конфликту ядерных держав – Лавров

Фото: kremlin.ru

Политика стран Запада на тотальное сдерживание России несет риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Политик заявил, что на Западе без остановки спекулируют на тему того, что Россия якобы применит ядерное оружие против Украины.

"Мы говорим абсолютно о другом: курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав", – заявил Лавров.

Министр отметил, что позиция Москвы раз за разом озвучивалась, и состоит в том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и в ней не может быть победителей. По словам Лаврова, именно западные политики обостряют риторику по данной проблематике.

Лавров заявил, что на Западе вокруг темы ядерного оружия развернулась "пропагандистская вакханалия". По словам министра, западные чиновники, рассуждая о применении ядерного оружия на Украине, ссылаются на несуществующие "высказывания политического руководства России".

Ранее Лавров призвал Киев выполнить предложения России "подобру–поздорову". Он подчеркнул, что в противном случае, вопрос решит армия России.

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