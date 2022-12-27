Киев пытается добиться прямого столкновения США и НАТО с Россией – Лавров

Фото: kremlin.ru

Киев стремится столкнуть США и НАТО с Россией в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"В свою очередь, режим пытается еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России", – сказал он.

Лавров уточнил, что к примеру подобных действий можно отнести провокацию 15 ноября, когда украинскую ракету ПВО, упавшую на территорию Польши, президент Украины Владимир Зеленский выдавал за российскую.

Министр заявил, что тогда Вашингтону и Брюсселю "хватило ума не поддаться на эту уловку". Однако, по словам Лаврова, инцидент с ракетой лишь показал, что Киев не остановится ни перед чем.

Лавров напомнил, что Россия неоднократно предупреждала Запад об опасности курса на эскалацию украинского конфликта. Он считает, что риск неконтролируемого развития остается высоким, и подчеркивает важность недопущения катастрофы.

До этого Лавров заявлял о готовности России к диалогу по Украине. Министр уточнял, что предложение о диалоге должно учитывать интересы РФ.

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