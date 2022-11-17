Зеленский заявил, что не уверен в российской принадлежности упавших в Польше ракет

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет полной уверенности в российской принадлежности упавших в Польше ракет, отметив, что Киев не располагает соответствующими данными. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. <...> Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", – сказал он.

В то же время Зеленский подтвердил, что украинские силы противовоздушной обороны были задействованы в момент инцидента в связи с обстрелом со стороны России. Он отметил важность проведения расследования, а также сообщил, что представители Киева были допущены к следствию и уже выехали на место происшествия.

Ранее украинский президент заявил, что не сомневается в том, что Киев непричастен к инциденту в Польше. Он призвал допустить представителей Украины к расследованию на месте падения ракет.

Вечером 15 ноября ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в происшествии российскую сторону. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

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