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Предложения России по денацификации и демилитаризации Украины Киеву следует выполнить "подобру–поздорову". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру–поздорову", – сказал он.

Министр подчеркнул, что в противном случае, вопрос решит армия России. По словам Лаврова, Киев и стоящий за ним Вашингтон могут в любой момент прекратить бессмысленное сопротивление.

До этого Лавров заявил, что Запад скоро лишится возможности рулить в мировой экономике. Россия же, по его словам, будет ориентироваться на взаимодействие со странами, которые ее никогда не подводили.

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