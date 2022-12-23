Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что упреки в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе необоснованны. Об этом сообщает РИА Новости.

"...из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии", – заявил глава МИД РФ.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что миротворцам также приходится руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях с участием Армении и Азербайджана.

Также Сергей Лавров назвал ситуацию в регионе многосторонней, указав на важность общественного мнения всех сторон – азербайджанской, армянской и карабахской.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неисполнении российскими миротворцами обязательств по Лачинскому коридору, который оказался заблокирован Азербайджаном.

Из-за этого кризиса в Нагорном Карабахе началась нехватка товаров первой необходимости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что российские миротворцы прилагают усилия для обеспечения порядка на территориях базирования в соответствии с соглашениями Еревана и Баку.

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