Алиев заявил о необходимости нормализации отношений Азербайджана и Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что пора начать предпринимать шаги по нормализации отношений с Арменией. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", – цитирует его ТАСС.

Азербайджанский лидер также отметил, что высоко ценит роль непосредственно президента РФ, которую тот играет в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном.

Ранее Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости завершить Карабахский конфликт. По его словам, у главы армянского кабмина есть к этому политическая воля и Россия это поддерживает.

В свою очередь, Пашинян отметил, что подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Ереваном и Баку, приемлемы для армянской стороны. Он выразил надежду, что Путин поддержит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного общего заявления по итогам трехсторонней встречи.

Спор за принадлежность Нагорного Карабаха продолжается между Баку и Ереваном с 1988 года, когда там объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Для поиска путей мирного урегулирования была создана так называемая Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.

В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября того же года было принято совместное заявление о прекращении огня, оно вступило в силу на следующий день.



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