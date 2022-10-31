Пашинян оценил российский проект по урегулированию ситуации в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Ереваном и Баку, приемлемы для армянской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ходе последнего закрытого заседания СКБ с вашим участием я говорил об этом и хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагается российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", – сказал он

Пашинян выразил надежду, что Путин поддержит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного трехстороннего заявления по итогам встречи, которая состоится с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года. Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши в том числе публичные заявления по Нагорному Карабаху", – добавил Пашинян.

Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любой выбор армянского народа по параметрам мирного договора с Азербайджаном, но надо договариваться об этом с Баку.

Он подчеркнул, что если армянский народ и армянское руководство считают, что нужно выбрать вашингтонский вариант мирного договора, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом, то Россия поддержит это решение. Если же в Ереване считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности и это нужно обговорить в будущем мирном договоре, поддержка со стороны РФ также возможна.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

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