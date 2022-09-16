Политолог предположил, почему ОДКБ не спешит вмешиваться в конфликт Азербайджана и Армении

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Применять принцип коллективной безопасности в рамках конфликта Азербайджана и Армении достаточно сложно, поскольку ситуацию можно назвать "дракой между своими". Об этом в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил политолог Георгий Бовт.

"Дело в том, что на стороне Азербайджана – международное право. Карабах – его территория. Она признана резолюциями ООН. Заключили договор, что Армения должна оттуда уйти. А они не уходят. Это очень обидно. И душой армян можно понять. Потому что ничего хорошего для армян, живущих в Карабахе, скорее всего, не будет", – предположил эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация осложняется хорошими взаимоотношениями Азербайджана с членами ОДКБ. По словам Бовта, организация находится на грани из-за нарушения ее территориальной целостности.

"Если дальше так пойдет, то надо что-то решать. Либо это бумажный тигр, либо он защищает своих членов", – сообщил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что Азербайджан хотел воспользоваться ситуацией в преддверии саммита ШОС.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию: обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

