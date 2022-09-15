Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном.

Как сообщает пресс-служба российского военного ведомства, Шойгу и Папикян обсудили текущую обстановку в регионе и в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Также министр обороны России провел переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Керимом Велиевым.

Во вторник в ходе телефонных переговоров министр обороны Армении рассказал Шойгу о ситуации, сложившейся на армяно-азербайджанской границе. Главы военных ведомств двух стран договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации.

Ранее постпред РФ при ООН Василия Небензя призвал Азербайджан и Армению выполнять все имеющиеся договоренности по прекращению огня. Он попросил Ереван и Баку проявить сдержанность и не совершать шагов, которые способны "повысить градус напряженности".

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН.

