Главы Минобороны Армении и РФ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу, сообщает РИА Новости.

Главы военных ведомств двух стран обсудили последнее развитие событий на армяно-азербайджанской границе и договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации.

"Глава оборонного ведомства Армении рассказал своему российскому коллеге о ситуации, сложившейся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории республики", – говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян позже заявил, что интенсивность перестрелки, начавшейся в результате азербайджанской провокации, не ослабевает.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.

