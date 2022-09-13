Пашинян созвонился с Путиным из-за эскалации на границе с Азербайджаном – кабмин Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Уточняется, что Пашинян сообщил подробности о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана в направлении территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного оружия.

"Премьер-министр счел действия азербайджанской стороны неприемлемыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", – говорится в сообщении.

В кабмине Армении отметили, что Пашинян и Путин договорились оставаться на оперативной связи.

В ночь на вторник, 13 сентября, министерство обороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия, а также беспилотников. Позже в ведомстве заявили, что из-за провокации азербайджанских ВС началась перестрелка.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. Произошло боевое столкновение. Уточнялось, что некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу.