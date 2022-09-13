Армения обратится к РФ за помощью из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Совбез Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в связи с обострением на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания, которое провел премьер-министр Никол Пашинян.
Также сообщается, что власти Армении приняли решение обратиться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совбез ООН.
"В ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении сообщил подробности о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана в направлении территории республики, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного оружия.
В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
В свою очередь, в Баку заявили, что армянские ВС обстреляли позиции азербайджанских войск на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Произошло боестолкновение. Также сообщалось о потерях среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана.
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