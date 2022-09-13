Минобороны Армении сообщило об убитых в результате конфликта на границе с Азербайджаном

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В результате вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном с армянской стороны есть убитые и раненые, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

На своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) он также заявил, что азербайджанские ВС наносят удары по гражданской инфраструктуре Армении.

В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В свою очередь, в Баку заявили, что армянские ВС обстреляли позиции азербайджанских войск на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Произошло боестолкновение. Также сообщалось о потерях среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана.