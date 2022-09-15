Работа по мирному договору между Арменией и Азербайджаном не останавливалась – МИД РФ

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Работа по мирному договору между Ереваном и Баку не останавливалась, несмотря на обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Невзирая на нынешнюю эскалацию напряженности и, наверное, анализ экспертами того, что произошло, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась. И, наверное, это главный приоритет", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Захарова заявила, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

До этого с аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия готова оказать помощь Еревану и Баку в обеспечении всех необходимых условий для заключения мирного соглашения.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

