В Азербайджане опровергли данные об обстреле транспорта ФСБ РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Минобороны Азербайджана выступили с опровержением информации об обстреле военного объекта и транспортного средства ФСБ России.
"Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается завуалировать совершенные ею провокации на границе между двумя странами, а также сделать Организацию Договора о коллективной безопасности инструментом в своей грязной деятельности", – приводит ТАСС текст заявления.
Ранее Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли транспорт Федеральной службы безопасности РФ.
Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.
В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня
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