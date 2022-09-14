В Азербайджане опровергли данные об обстреле транспорта ФСБ РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Минобороны Азербайджана выступили с опровержением информации об обстреле военного объекта и транспортного средства ФСБ России.

"Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается завуалировать совершенные ею провокации на границе между двумя странами, а также сделать Организацию Договора о коллективной безопасности инструментом в своей грязной деятельности", – приводит ТАСС текст заявления.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли транспорт Федеральной службы безопасности РФ.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.

