В МО Армении заявили о снижении интенсивности перестрелок на границе с Азербайджаном

Фото: AP Photo/Armenian Defense Ministry

Интенсивность огня на ряде участков армянско-азербайджанской границы снизилась, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По состоянию на 12:00 (11:00 по московскому времени) интенсивность перестрелок по ряду направлений существенно снизилась", – сказал он.

По словам Торосяна, азербайджанские войска с утра 14 сентября ведут интенсивный обстрел объектов военной и гражданской инфраструктуры, расположенных в приграничных районах в направлении Джермука и Верин Шоржа.

"Подразделения ВС Армении полностью выполняют поставленные боевые задачи, противник получает достойный ответ", – заявил Торосян.

Также он опроверг заявление министерства обороны Азербайджана о том, что армянская сторона нанесла удар по азербайджанским позициям.

"Это дезинформация и служит информационной основой для новой военной агрессии против суверенной территории Армении", – подчеркнул Торосян.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Позднее стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.

В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.