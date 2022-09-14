Азербайджан с утра начал обстрел Джермука и Верин Шоржа – МО Армении

08:40
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Азербайджанские военные с утра среды, 14 сентября, начали вести артиллерийский и минометный обстрел в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа, заявили в Минобороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.
"С 08:00 (07:00 по московскому времени – Прим. ред.) противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа", – говорится в сообщении.
В армянском военном ведомстве отметили, что ночью ситуация на границе также оставалась напряженной. В частности, ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Джермука.
Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.
В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
В Баку заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Позднее стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.
В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.
Три мирных жителя Армении пострадали после обострения ситуации на границе с Азербайджаном
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