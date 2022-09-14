Россия предпринимает меры по стабилизации между Арменией и Азербайджаном – МИД РФ

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Россия предпринимает меры для содействия урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана, заявил директор четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.

"Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации", – сказал он в интервью РИА Новости.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В Баку заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Позднее стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.

В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.