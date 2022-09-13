Баку и Ереван договорились о прекращении огня – СМИ

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Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 08:00 по московскому времени, передает РИА Новости.

"Достигнута договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, начиная с сегодня с 09:00 по бакинскому времени (08:00 по мск), – говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян позже заявил, что интенсивность перестрелки, начавшейся в результате азербайджанской провокации, не ослабевает.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Атакам подвергаются и гражданские объекты.

Правительство Армении уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.