Страны ОДКБ договорились направить в Армению миссию во главе с генсеком

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Совет коллективной безопасности ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Об этом сообщила пресс-служба секретариата организации.

Уточняется, что в состав миссии также войдут представители стран-участниц ОДКБ и начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. Такое решение было принято на внеочередной сессии в режиме видеоконференции в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

Также Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

Отмечается, что Владимир Путин сообщил Совету коллективной безопасности ОДКБ о дополнительных практических шагах, предпринимаемых Россией для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Ранее Совет коллективной безопасности ОДКБ предложил создать рабочую группу для анализа ситуации и выработки предложения из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. На заседании предложили шаги, которые можно предпринять в оперативном порядке.

Ситуация обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Позже азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 08:00 по московскому времени.

В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.