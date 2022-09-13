МИД Азербайджана заявил о жертвах в результате обострения на границе с Арменией

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МИД Азербайджана заявил, что в результате обострения на азербайджано-армянской границе есть жертвы среди азербайджанских военных, сообщает ТАСС.

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов.

"В результате есть жертвы среди личного состава наших вооруженных сил, повреждения военной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян заявил, что интенсивность перестрелки, начавшейся в результате азербайджанской провокации, не ослабевает.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Атакам подвергаются и гражданские объекты.

Правительство Армении уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.