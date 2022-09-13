ОДКБ предложила создать группу для анализа ситуации на армяно-азербайджанской границе

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Совет коллективной безопасности ОДКБ предложил создать рабочую группу для анализа ситуации и выработки предложения из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает агентство "БелТА".

На заседании предложили шаги, которые можно предпринять в оперативном порядке. Например, выезд генсекретаря ОДКБ Станислава Зася в зону конфликта для подготовки доклада главам государств.

В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян позже заявил, что интенсивность перестрелки, начавшейся в результате азербайджанской провокации, не ослабевает.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Атакам подвергаются и гражданские объекты.

Позже азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 08:00 по московскому времени. В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.

