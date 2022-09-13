В МО РФ сообщили об отсутствии нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки зафиксировано не было. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве добавили, что для предотвращения возможных происшествий поддерживается непрерывное взаимодействие с генштабом вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян позже заявил, что интенсивность перестрелки, начавшейся в результате азербайджанской провокации, не ослабевает.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Атакам подвергаются и гражданские объекты.

Позже азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 08:00 по московскому времени. В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.

