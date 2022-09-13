Минобороны Армении заявили о попытках Азербайджана продвинуться вперед на границе

18:35
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
При помощи сил спецназа Азербайджан предпринимает попытки продвинуться вперед в направлении четырех населенных пунктов, заявили в Минобороны Армении.
"Противник, используя силы спецназа, в течение всего дня пытается обеспечить продвижение вперед, в частности в направлении Неркин-Ханда, Верин-Шоржи, Артаниша и Сотка", – приводит ТАСС заявление ведомства.
Там также сообщили о сохранении напряженности на границе двух государств, однако отмечается снижение интенсивности боевых действий. При этом говорить о стабилизации ситуации в настоящее время рано.
Как рассказал источник ТАСС, в Совбез ООН Арменией направлено письмо о созыве заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе.
В ночь на 13 сентября в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.
Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.
Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.
При посредничестве России страны достигли соглашения о прекращении огня с 09:00 по московскому времени 13 сентября.
Главы Минобороны Армении и РФ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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