В ОДКБ выразили озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана

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Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и рассмотрел предложения по задействованию механизмов для урегулирования конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Он рассказал, что по инициативе армянской стороны 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности с участием руководства секретариата ОДКБ и начальника объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Председательствующий на заседании постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов рассказал коллегам о развитии обстановки в отдельных районах границы Армении с Азербайджаном.

В ночь на 13 сентября в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.

При посредничестве России страны достигли соглашения о прекращении огня с 09:00 по московскому времени 13 сентября.