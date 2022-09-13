Песков рассказал о действиях Путина по деэскалации конфликта Армении и Азербайджана

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Владимир Путин прикладывает все возможные усилия для деэскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, здесь трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются", – цитирует его РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, Путин ночью обсудил в ходе телефонной беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обострение конфликта Армении и Азербайджана.

Он добавил, что в настоящее время на экспертном уровне проводится интенсивная работа.

"Большего пока говорить не буду, по мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать", – заключил пресс-секретарь.

В ночь на 13 сентября в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.

