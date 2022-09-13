Пашинян заявил о 49 погибших с армянской стороны на границе с Азербайджаном

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В результате боестолкновений и обстрелов на азербайджанской границе с армянской стороны погибли 49 человек, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши потери составили 49 человек убитыми", – сказал он в ходе выступления перед парламентом.

Пашинян отметил, что это лишь предварительные данные о людских потерях.

В ночь на 13 сентября в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.

