ЕС отправил представителя на переговоры с лидерами Армении и Азербайджана

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Евросоюз призвал к прекращению огня на границе Армении и Азербайджана. Специальный представитель ЕС Тойво Клаар отправляется в эти страны для проведения переговоров.

С заявлением после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призвал Армению и Азербайджан вернуться на позиции, которая была до эскалации.

"Специальный представитель ЕС Тойво Клаар немедленно отправится в две страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в процессе диалога в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана", – передает ТАСС его слова.

Боррель призвал стороны конфликта прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Следует полностью соблюдать режим прекращения огня, добавил он.

В ночь на 13 сентября в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.