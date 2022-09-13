Армения потребовала от ОДКБ оперативных мер из-за конфликта с Азербайджаном

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Организация Договора о коллективной безопасности должна принять неотложные меры по обеспечению территориальной целостности Армении, заявили в парламенте страны.

"Ожидаем от Совета Безопасности ООН немедленного обсуждения создавшейся ситуации и осуществление действий, вытекающих из сложившейся ситуации. Требуем от ОДКБ безотлагательно принять меры, исходящие из обязательств по Договору о коллективной безопасности, направленные на сохранение территориальной целостности Республики Армения", – приводит РИА Новости текст заявления.

Кроме того, международному сообществу необходимо судить агрессию против Армении и грубые нарушения Устава ООН со стороны Азербайджана, а Россия должна выполнить свои обязательства по защите территориальной целостности Армении.

"В сложившейся ситуации выражаем полную поддержку Вооруженных сил в священном деле сохранения территориальной целостности и суверенитета Республики Армения. Мы призываем все политические силы, всех наших соотечественников, независимо от политических взглядов к спокойствию и сплочению вокруг Вооруженных сил. Родина нуждается в единой и сильной защите", – добавили в парламенте.

Парламент Армении также обратился к России с просьбой "незамедлительно осуществить закрепленные подписанными между Арменией и РФ соответствующими договорами обязательства, направленные на защиту территориальной целостности Армении".

В ночь на 13 сентября в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр республики Никол Пашинян.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.

