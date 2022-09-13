Начался саммит ОДКБ из-за обострения на границе Армении и Азербайджана

Фото: kremlin.ru

Онлайн-саммит Организации Договора о коллективной безопасности, в котором принимает участие Владимир Путин, начался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Заседание созвали оперативно по запросу Армении в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников. Пресс-секретарь министра обороны Арам Торосян позже заявил, что интенсивность перестрелки, начавшейся в результате азербайджанской провокации, не ослабевает.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Атакам подвергаются и гражданские объекты.

Позже азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 08:00 по московскому времени. В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.

