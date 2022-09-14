Посол МИД РФ посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором

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Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Игорь Ховаев в сентябре посетит Ереван и Баку для дальнейшей работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, заявил глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность", – сказал он.

Гончар отметил, что на Ховаева были возложены функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Ереваном и Баку, чтобы придать этим усилиям предметный и системный характер. В этих целях Ховаев регулярно контактирует с представителями обеих стран.

"Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнеров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце", – пояснил Гончар.

По его словам, в настоящее время Армения и Азербайджан находятся лишь в самом начале пути примирения.

"Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон", – заключил директор департамента МИД РФ.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Позднее стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.

В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.