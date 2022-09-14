Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле транспорта ФСБ РФ

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Азербайджанские военные обстреляли транспорт Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщает министерство обороны Армении.

"Противник нанес удары по транспортному средству ФСБ РФ, которая выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий", – цитирует заявление ведомства ТАСС.

ФСБ РФ пока не выступала с заявлением о данном ЧП.

Как уточнил представитель военного ведомства Армении Арам Торосян, ситуация на границе с Азербайджаном вновь осложнилась днем 14 сентября.

"Начиная с 13:00 (12:00 по Москве) по всей протяженности границы от Сотка до Гориса наносятся интенсивные ракетно-артиллерийские удары, обстреливаются в том числе мирные населенные пункты", – отметил он.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Позднее стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.

