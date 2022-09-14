В Кремле заявили о сохранении напряженности между Арменией и Азербайджаном

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Обстановка на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно, сохраняется напряженность", – приводит ТАСС его слова.

Официальный представитель Кремля добавил, что миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем отправилась в Армению, в настоящее время она еще не добралась до места назначения.

"Все-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она же еще должна быть сформирована, и нужно долететь, доехать", – пояснил он.

По словам Пескова, в ОДКБ по итогам визита представят доклад.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В Баку, в свою очередь, заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. В частности, обстреляли некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Позднее стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.

В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.

