ООН поддерживает усилия РФ по урегулированию ситуации между Арменией и Азербайджаном

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ООН положительно оценивает и поддерживает усилия России в качестве посредника по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил помощник генсека организации Мирослав Енча на заседании Совбеза.

"В регионе продолжаются различные посреднические усилия, включая усилия России и ЕС. Мы полностью поддерживаем эти международные усилия, они могут заложить основу, которая может помочь сторонам возобновить диалог для долгосрочного мира", – приводит ТАСС его слова.

Енча подчеркнул необходимость соблюдения Арменией и Азербайджаном обязательств по выполнению заявления по прекращению огня от 9 ноября 2020 года.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

