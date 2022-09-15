Небензя призвал Ереван и Баку соблюдать договоренности по прекращению огня

18:33
Фото: ТАСС/Emrah Gurel/АР
Москва призвала Азербайджан и Армению выполнять все имеющиеся договоренности по прекращению огня. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василия Небензя на заседании Совбеза организации. Он назвал применение силы неприемлемым.
Небензя призвал страны проявить сдержанность и не совершать шагов, которые способны "повысить градус напряженности".
"А также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", – приводит слова постпреда РФ при ООН ТАСС.
Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что в настоящее время вопрос об отправке миротворцев организации в Армению не обсуждается. Он также отметил важность решения ситуации политико-дипломатическими методами. По его словам, договоренность о прекращении огня соблюдается, есть надежда на решение конфликта без применения оружия.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.
Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
Работа по мирному договору между Арменией и Азербайджаном не останавливалась – МИД РФ
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