В ОДКБ заявили, что не будут направлять миротворцев в Армению

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В настоящее время вопрос об отправке миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армению не обсуждается, заявил начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"О применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", – приводит ТАСС его слова.

Сидоров также отметил важность решения ситуации политико-дипломатическими методами. По его словам, договоренность о прекращении огня соблюдается, есть надежда на решение конфликта без применения оружия.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

