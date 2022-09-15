В Кремле надеются на прибытие миссии ОДКБ на границу Армении и Азербайджана на этой неделе

Фото: РИА Новости/Sputnik/Арам Нерсесян

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна прибыть на армяно-азербайджанскую границу на текущей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На этой неделе, надеемся, что инспекционная группа во главе с Засем прибудет на границу", – приводит "Интерфакс" его слова.

Песков добавил, что 14 сентября президент РФ провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а 16 сентября состоится разговор Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов с армянской стороны погибли 105 человек.

В тот же день официальный представитель Минобороны республики Арам Торосян сообщил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. По его словам, значительных инцидентов не было зафиксировано.

Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

