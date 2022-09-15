В Кремле надеются на прибытие миссии ОДКБ на границу Армении и Азербайджана на этой неделе

Фото: РИА Новости/Sputnik/Арам Нерсесян
Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна прибыть на армяно-азербайджанскую границу на текущей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На этой неделе, надеемся, что инспекционная группа во главе с Засем прибудет на границу", – приводит "Интерфакс" его слова.
Песков добавил, что 14 сентября президент РФ провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а 16 сентября состоится разговор Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов с армянской стороны погибли 105 человек.
В тот же день официальный представитель Минобороны республики Арам Торосян сообщил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. По его словам, значительных инцидентов не было зафиксировано.
Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.
Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: