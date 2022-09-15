Посольство РФ в Армении призвало граждан избегать посещения приграничных районов

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Посольство России в Армении призвало российских туристов не посещать граничащие с Азербайджаном районы. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

В частности, стоит избегать посещений приграничных районов Сюникской, Вайоц Дзорской и Гегаркуникской областей республики.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов с армянской стороны погибли 105 человек.

В тот же день официальный представитель Минобороны республики Арам Торосян заявил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. По его словам, значительных инцидентов не было зафиксировано.

Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

