В МО Армении заявили о практическом прекращении огня на армяно-азербайджанской границе

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Огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арам Торосян.

По его словам, значительных инцидентов не было зафиксировано. Он также назвал ложью информацию, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана.

"В связи с этим еще раз призываем воздержаться от распространения подобных новостей и руководствоваться исключительно официальными новостями", – написал Торосян в соцсетях.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня на границе. По его словам, обострение ситуации и дестабилизация не в интересах Азербайджана.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В минобороны Армении тогда сообщали, что противник использует артиллерию и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Позже Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

