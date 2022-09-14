Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня

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Азербайджан в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня на границе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

По словам Байрамова, обострение ситуации и дестабилизация не в интересах Азербайджана. Швыдкой, в свою очередь, выразил надежду на прекращение столкновений, передает пресс-служба МИД страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении погибли 105 человек.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В минобороны Армении тогда сообщали, что противник использует артиллерию и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Позже Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

